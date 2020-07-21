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Унесенные кризисом: таможенные сборы за полгода просели на четверть

Главная причина их сокращения — падение цен на энергоносители
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Унесенные кризисом: таможенные сборы за полгода просели на четверть
2020-07-20 17:25:27">
2020-07-20 17:25:27
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За шесть месяцев 2020-го объем таможенных платежей упал на 25,2%, следует из данных ФТС. Всего за полугодие в федеральный бюджет перечислено 2 трлн рублей, что меньше прошлогодних показателей на 700 млрд. В июне, несмотря на снятие карантинных ограничений и постепенное восстановление активности бизнеса, сборы лишь незначительно выросли по сравнению с рекордным за последние десять лет падением в мае. Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что первая и главная причина сокращения доходов таможни — падение цен на энергоносители. Их восстановление будет зависеть от ситуации на мировом рынке сырья, считают аналитики.

Антирекорд десятилетия

По итогам первого полугодия таможенными органами обеспечено на 25,2% меньше сборов, чем за аналогичный период 2019-го. В результате в казну перечислено 2 трлн рублей против 2,7 трлн, собранных за шесть месяцев прошлого года, следует из данных ФТС. В январе–марте в среднем объем таможенных платежей составлял около 400 млрд рублей в месяц, а в апреле — 311,6 млрд. Поступления за май и июнь продемонстрировали минимальные за последние годы показатели.

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Зона таможенного контроля на Октябрьском таможенном посту Екатеринбургской таможни
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Так, в мае — в пик пандемии вируса и действия карантинных мер в России — поступило 257,5 млрд рублей таможенных платежей, что стало антирекордом за последние 10 лет. В июне, несмотря на снятие ограничений и постепенное восстановление предпринимательской деятельности, их объем не на много превысил показатели предыдущего месяца, составив 284,7 млрд рублей. Для сравнения: годом ранее было собрано в 1,6 раза больше — 451,1 млрд.

В ФТС на просьбу «Известий» рассказать, какие таможенные платежи больше всего сократились за полугодие, не ответили. Однако в ходе недавней встречи с президентом Владимиром Путиным глава ФТС Владимир Булавин отмечал, что на фоне снижения товарооборота на 18%, вполне естественно, что таможенные платежи тоже уменьшились. По его словам, прежде всего это связано с экспортной составляющей, падением цен на нефть и нефтепродукты.

По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, падение мировых цен на энергоносители — первая и главная причина сокращения сборов таможни. По словам старшего научного сотрудника РАНХиГС Андрея Точина, основная часть поступлений ФТС обеспечивается за счет вывозных пошлин на нефть и прочее сырье, на фоне уменьшения которых всё остальное — мелочь.

В начале года цена на нефть превышала $68 за баррель, но уже в апреле опустилась до $17,5, достигнув минимума с 2001 года.

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Сотрудник Челябинской таможни работает с документами
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
Справка «Известий»

Таможенные платежи состоят из ввозной и вывозной пошлин, налогов (НДС, акцизы) и сборов, взимаемых с участников внешнеэкономической деятельности при перемещении грузов, товаров и транспортных средств через пункты на границе.

Ставка на нефть и новые ниши

В этом году доходы федерального бюджета от таможенных платежей запланированы в размере 5,48 трлн рублей, говорил президенту Владимир Булавин. Как подчеркивает Андрей Точин, дальнейшее восстановление прибыли от таможенных платежей будет зависеть от ситуации на мировом рынке сырья: цен на черное золото, спроса на него и договоренности членов ОПЕК и других стран.

Однако он считает, что, несмотря на существенное снижение доходов, поступления от экспорта энергоносителей могут выйти на докризисный уровень быстрее, чем, например, от импорта. Учитывая размах кризиса, запросы на товары зарубежных производителей снизятся, потребители заменят их более дешевыми аналогами, что также скажется на доходах, пояснил эксперт.

В оставшемся полугодии основные причины падения внешнеторгового оборота и таможенных сборов постепенно будут нивелированы, полагает главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. С его точки зрения, этому способствуют восстановление российской экономики и повышение цен на нефть марки Brent c минимумов до $40-45 за баррель. Кроме того, по новому соглашению ОПЕК++ с августа добыча и экспорт нефти вырастут, что приведет к увеличению таможенных платежей. Если за шесть месяцев собрано 2 трлн рублей, то плановый объем за год с трудом, но всё же выполним, добавил он.

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Сотрудник таможенной службы во время досмотра пиломатериалов с помощью прибора для идентификации лесо- и пиломатериалов лиственных и хвойных пород древесины
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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По словам профессора МГИМО Владимира Саламатова, России при восстановлении экономики и активности бизнеса необходимо расширять круг торговых партнеров, параллельно целенаправленно наращивая экспортный потенциал. Он пояснил, что сейчас, когда в мире идет передел рынка, российские предприниматели могут воспользоваться открывающимися возможностями и занять освобождающиеся ниши. Например, усилить поставки в США в свете сокращения им объема импорта из Китая. Или же наладить поставки сельскохозяйственной продукции в Юго-Ввосточную Азию и на Ближний Восток, мяса птицы по стандартам халяль — в мусульманский мир, а в Поднебесную отправлять рапс, сою и другие зерновые культуры, добавил эксперт.

В Российском экспортном центре (РЭЦ) «Известиям» рассказали, что вместе с мониторингом проблем, с которыми предприниматели сталкиваются в период пандемии, они также ищут новые ниши для бизнеса. Так, выяснилось, что в Германии, Турции, Португалии и Сербии высок спрос на пищевые продукты долгого хранения — макароны и консервы. А также наблюдаются повышенный запрос на мыло, медицинскую мебель, ультрафиолетовые лампы, БАДы, природные иммуностимуляторы, такие как мед и травяные чаи, добавили в пресс-службе.

У российских компаний есть перспективы с повышением спроса на средства удаленной работы, который только будет набирать обороты, уверены в РЭЦ. В первую очередь упор необходимо делать на программные продукты, умные решения для организации работы и социальной жизни. Там полагают, что мобилизация и проактивность предпринимателей могут дать весьма положительный эффект на фоне выигрышной для российских экспортеров ситуации на валютном рынке.

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