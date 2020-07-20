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В США застрелили сына рассматривающей дело Deutsche Bank судьи

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Фото: Global Look Press/Jan Huebner/Blatterspiel
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В США застрелен сын судьи Этерс Салас, которая рассматривает иск против Deutsche Bank. Об этом 20 июля сообщил телеканал CNN.

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Инцидент произошел 19 июля. Неизвестный открыл огонь по ее дому, который находится в Северной Каролине. В результате обстрела погиб 20-летний сын Салас Даниэль, а ее супруг адвокат Марк Андерл был ранен. По данным источника телеканала, стрелок был одет в форму курьера. Дверь нападающему открыл сын судьи. Расследование произошедшего ведут служба маршалов США и ФБР.

По информации телеканала ABC News, Салас ранее получала угрозы в свой адрес.

Иск против Deutsche Bank был подан из-за связей кредитной организации с покойным банкиром Джеффри Эпстином, которому годом ранее было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. В конце июля 2019 года Эпстин был найден в «полубессознательном состоянии» с повреждениями на шее, впоследствии он скончался. Сообщается, что Deutsche Bank согласился выплатить $150 млн в рамках досудебного урегулирования с департаментом финансовых услуг американского штата Нью-Йорк (DFS).

Ранее, 17 июля, стало известно, что в США школьницу отправили в тюрьму за несделанную домашнюю работу.

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