В США застрелили сына рассматривающей дело Deutsche Bank судьи

В США застрелен сын судьи Этерс Салас, которая рассматривает иск против Deutsche Bank. Об этом 20 июля сообщил телеканал CNN.

Инцидент произошел 19 июля. Неизвестный открыл огонь по ее дому, который находится в Северной Каролине. В результате обстрела погиб 20-летний сын Салас Даниэль, а ее супруг адвокат Марк Андерл был ранен. По данным источника телеканала, стрелок был одет в форму курьера. Дверь нападающему открыл сын судьи. Расследование произошедшего ведут служба маршалов США и ФБР.

По информации телеканала ABC News, Салас ранее получала угрозы в свой адрес.

Иск против Deutsche Bank был подан из-за связей кредитной организации с покойным банкиром Джеффри Эпстином, которому годом ранее было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. В конце июля 2019 года Эпстин был найден в «полубессознательном состоянии» с повреждениями на шее, впоследствии он скончался. Сообщается, что Deutsche Bank согласился выплатить $150 млн в рамках досудебного урегулирования с департаментом финансовых услуг американского штата Нью-Йорк (DFS).

Ранее, 17 июля, стало известно, что в США школьницу отправили в тюрьму за несделанную домашнюю работу.