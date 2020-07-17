В США школьницу отправили в тюрьму за невыполненную домашнюю работу

Власти штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, отправленной в тюрьму за невыполнение домашнего задания. Об этом в четверг, 16 июля, сообщила Detroit Metro Times.

В прошлом году Грейс (фамилия девочки не сообщается) обвинили в нападении и краже, при этом оставили на свободе на испытательном сроке. Однако в мае этого года судья направила 15-летнюю девочку в комплекс для несовершеннолетних нарушителей, посчитав, что невыполнение домашнего задания во время дистанционного обучения, введенного в школе из-за пандемии, является нарушением условий.

При этом известно, что девочка страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и ей особенно трудно давались онлайн-занятия.

Дэвид Култер, глава округа Окленд, в котором была осуждена Грейс, считает, что ее «дело требует пересмотра в рамках текущего процесса или апелляции» и уже разговаривал с судьей по этому поводу.

К повторному рассмотрению дела также призывают конгрессмены от штата Мичиган. Член палаты представителей Энди Левин заявил о «серьезных упущениях», совершенных сотрудниками суда, которые, в частности, не приняли во внимание «пониженную обучаемость» девочки.

Как считают некоторые эксперты и мать Грейс, этот случай может также отражать системную расовую предвзятость. Грейс — афроамериканка.

Член конгресса Бренда Лоуренс назвала решение суда вызывающим беспокойство. По ее словам, необходимо убедиться, что речь не идет о «диспропорциональных реалиях в правоохранительной системе, с которыми сталкиваются этнические меньшинства».

Еще до начала общественной кампании очередное судебное заседание по делу Грейс было запланировано на 8 сентября.

По информации ЮНЕСКО, закрытие школ из-за угрозы распространения коронавируса затронуло более 90% учащихся во всем мире. Сначала школьников отправляли на каникулы, а затем правительства перевели систему образования на удаленную работу и обучение продолжилось в онлайн-формате. 192 страны мира закрыли свои образовательные учреждения в период пандемии коронавируса, а на дистанционное обучение перешли более 50 государств.