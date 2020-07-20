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Путин подписал закон о присяге для сотрудников Росгвардии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому вводится присяга для сотрудников Росгвардии. Соответствующий документ был опубликован в понедельник, 20 июля, на официальном портале правовой информации.

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«Сотрудник, впервые поступивший на службу в войска национальной гвардии, приводится к присяге сотрудника войск национальной гвардии. Приведение к присяге осуществляется в торжественной обстановке перед государственным флагом Российской Федерации», ― говорится в законе.

Также в документе отмечается, что порядок присяги устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Ранее, 14 июля, профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять поправку, согласно которой сотрудники Росгвардии могут получить право не представляться гражданам в случае необходимости незамедлительного пресечения преступления или правонарушения, а также во время преследования нарушителя.

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