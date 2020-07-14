Росгвардейцам могут разрешить не представляться при пресечении правонарушений

Сотрудники Росгвардии могут получить право не представляться гражданам в случае необходимости незамедлительного пресечения преступления или правонарушения, а также во время преследования нарушителя. Соответствующую поправку профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в рамках второго чтения законопроекта, который обязывает росгвардейцев представляться гражданам и предъявлять удостоверение.

Проект закона опубликован на портале обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Он устанавливает, что сотрудник войск нацгвардии обязан назвать свои «должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение», а после сообщить причину и цель обращения. В случае применения к гражданину мер, которые ограничивают его права и свободы, росгвардеец должен разъяснить ему причину и основания их применения, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина.

Утвержденная комитетом поправка освободит нацгвардейцев от обязанности проходить эти процедуры по идентификации «при необходимости незамедлительного пресечения преступления или административного правонарушения либо преследования совершивших их лиц».

В исходной редакции проекта закона исключение делалось только для случаев, где возникли обстоятельства, создающие непосредственную угрозу жизни и здоровью сотрудника Росгвардии или других лиц.

Проект планируется рассмотреть во втором чтении 15 июля.

Ранее, 13 мая, правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в том числе о праве вскрывать автомобили граждан. Предлагается в том числе разрешить полиции вскрывать автомашины для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС и угрозе теракта.

Хозяина машины должны будут оповестить о случившемся в течение 24 часов с момента вскрытия. При отсутствии владельца полиция должна обеспечить сохранность автомобиля.