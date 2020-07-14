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Росгвардейцам могут разрешить не представляться при пресечении правонарушений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Сотрудники Росгвардии могут получить право не представляться гражданам в случае необходимости незамедлительного пресечения преступления или правонарушения, а также во время преследования нарушителя. Соответствующую поправку профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в рамках второго чтения законопроекта, который обязывает росгвардейцев представляться гражданам и предъявлять удостоверение.

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Проект закона опубликован на портале обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Он устанавливает, что сотрудник войск нацгвардии обязан назвать свои «должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение», а после сообщить причину и цель обращения. В случае применения к гражданину мер, которые ограничивают его права и свободы, росгвардеец должен разъяснить ему причину и основания их применения, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина.

Утвержденная комитетом поправка освободит нацгвардейцев от обязанности проходить эти процедуры по идентификации «при необходимости незамедлительного пресечения преступления или административного правонарушения либо преследования совершивших их лиц».

В исходной редакции проекта закона исключение делалось только для случаев, где возникли обстоятельства, создающие непосредственную угрозу жизни и здоровью сотрудника Росгвардии или других лиц.

Проект планируется рассмотреть во втором чтении 15 июля.

Ранее, 13 мая, правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в том числе о праве вскрывать автомобили граждан. Предлагается в том числе разрешить полиции вскрывать автомашины для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС и угрозе теракта.

Хозяина машины должны будут оповестить о случившемся в течение 24 часов с момента вскрытия. При отсутствии владельца полиция должна обеспечить сохранность автомобиля.

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