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Житель Подмосковья арестован за истязания двухлетнего пасынка

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Суд заключил под стражу жителя подмосковного Дмитрова, подозреваемого в систематическом истязании двухлетнего пасынка. Об этом говорится 20 июля в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

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О преступлении узнали после того, как заплаканный ребенок сбежал от родителей и пришел к пункту охраны поселка при совхозе «Останкино». Прибывшие на место полицейские установили мать ребенка — 29-летнюю уроженку Тульской области и ее сожителя — 22-летнего уроженца Саратовской области, добавляет телеканал «Звезда».

«Ранее сообщалось, что в период с 1 по 18 июля 2020 года мужчина систематически причинял малолетнему пасынку телесные повреждения, нанося удары руками по голове, лицу, туловищу и конечностям ребенка», — отметили следователи.

Как объяснил 22-летний подозреваемый на допросе, он бил малыша из-за неприязненного к мальчику отношения.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») в отношении 29-летней матери ребенка.

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