Избивший двухлетнего малыша отчим признался в неприязни к мальчику

Подозреваемый в истязании двухлетнего пасынка в Подмосковье мужчина признался, что испытывал к мальчику неприязнь. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на ГСУ СК России по Московской области.

По информации следствия, в период с 1 по 18 июля мужчина систематически избивал ребенка. На допросе он сознался, что сделал это из-за неприязненного отношения к нему. Также в ведомстве добавили, что сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Кроме того, региональное управление СК возбудило уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») в отношении 29-летней матери ребенка.

Ранее 19 июля уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что пострадавший мальчик на данный момент находится в больнице, его состояние стабильное.

Обстоятельства этого дела поручено проверить Дмитровской городской прокуратуре. Сотрудники ведомства установят причины произошедшего.