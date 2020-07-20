Шесть человек застряли на сломавшемся аттракционе в Алуште

В Алуште внезапно остановилось колесо обозрения. Инцидент произошел на улице Ленина 20 июля.

Причиной стало отключение электроэнергии. В этот момент на аттракционе находились шесть человек.

Как сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой ГУ МЧС по Крыму, посетители парка оказались на высоте 30 м и не могли спуститься самостоятельно. На место прибыли спасатели. Они прокрутили аттракцион механическим способом и спустили людей.

Медицинская помощь никому не потребовалась. Ведется разбирательство причин случившегося.

19 июля в Нальчике посетители парка, среди которых были дети, повисли вниз головой на сломавшемся аттракционе. В таком положении им пришлось провести 10 минут.