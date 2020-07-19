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В Нальчике дети висели вниз головой 10 минут на застрявшем аттракционе

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Фото: соцсети
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В городе Нальчик застрял аттракцион с людьми, в итоге они провисели вниз головой более 10 минут. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 19 июля, со ссылкой на видео, снятое очевидцами.

На ролике видно, как люди, находящиеся в кабинах карусели, висят вниз головой. Среди них есть дети. «Ну они уже минут 10 так висят», — говорит голос за кадром.

Люди за кадром также обсуждают, как спасти застрявших.

К моменту написания новости их уже спустили на землю.

Накануне в Набережных Челнах у аттракциона «Веселые горки» во время движения оторвалась передняя часть вагончика, которая на ходу зацепилась за ограждение.

В интернете появилось видео инцидента. На кадрах видно, как у карусели отпадает часть вагончика. Во время ЧП на аттракционе находились люди, среди которых были дети. Прокуратура начала расследование после публикации ролика в соцсетях.

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