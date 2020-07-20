Путин подписал закон об отсрочке долгов для бизнеса и пенсионеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет пострадавшим от пандемии коронавируса субъектам бизнеса и пенсионерам с просроченными кредитами оформить отсрочку платежей. Документ опубликован 20 июля на портале правовой информации.

Отсрочкой могут воспользоваться пенсионеры, у которых нет других источников дохода, кроме пенсии в размере менее двух МРОТ, с долгом по кредиту до 1 млн рублей, без обращения в суд. Максимальный срок отсрочки составляет два года.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, деятельность которых связана с отраслями, наиболее пострадавшими от коронавируса, могут воспользоваться однократной рассрочкой также без обращения в суд на срок до года по кредитам не более 15 млн рублей.

Заемщик должен будет погашать задолженность ежемесячными платежами в равных долях. При этом в случае нарушения графика выплат предоставление рассрочки будет отменено.

Кроме этого, рассрочка не может быть предоставлена на оплату труда граждан, работающих по трудовому договору, выплату выходных пособий, возмещение вреда здоровью по причине смерти кормильца, а также на компенсацию морального вреда.

В начале апреля правительство утвердило список отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса. Ведомства призывали его расширить, и 10 апреля появились новые критерии отбора: были выделены 72 отрасли с объективными показателями для каждой.