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Самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков прибыл в Якутию

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В Якутию для тушения лесных пожаров прибыл специальный самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон». Он оснащен веерной установкой для искусственного вызывания осадков.

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Как сообщили ИА SakhaNews в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана», веерная установка заряжена пиропатронами с йодистым серебром, распыление которого начинает процесс формирования дождей и ливней.

В этом году специалисты «Авиалесоохраны» методом искусственного вызывания осадков оказали действенную помощь в тушении пожаров в Красноярском крае, Амурской и Иркутской областях. Эффективность такой работы составила свыше 75%.

В рамках госзадания специалисты также применяют взрывной метод. Детонирующий шнур позволяет проложить минерализованные (заградительные) полосы в горах, на ветровалах, в каменистых россыпях.

20 июля около 540 сотрудников «Авиалесоохраны» участвуют в тушении лесных пожаров в Забайкальском и Красноярском краях, Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе, Республике Бурятия и Амурской области.

В этот же день заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина заявила, что наиболее пожароопасными являются регионы Дальнего Востока: на них приходится более 80% всех лесных пожаров. Наиболее острая ситуация сложилась в Якутии, Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

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