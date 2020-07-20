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В правительстве назвали пожароопасные регионы России

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Фото: ТАСС/МЧС РФ
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Наиболее пожароопасными являются регионы Дальнего Востока: на них приходится более 80% всех лесных пожаров. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина 20 июля.

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«Сейчас наиболее острая ситуация сложилась в трех регионах — Республике Саха (Якутия), Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. Там режим ЧС регионального уровня введен на всей территории указанных регионов», — сообщила зампредседателя.

Абрамченко рассказала, что с начала года огнем было пройдено 1,2 млн га, возникло в общей сложности более 9 тыс. лесных пожаров. Однако площадь, пройденная огнем в этом году, на четверть меньше, чем в прошлом.

По словам зампредседателя правительства, на сегодняшний день проводятся работы по тушению 155 лесных пожаров на площади 33 тыс. га в 19 субъектах РФ с привлечением 5,5 тыс. человек и около 900 единиц техники, включая воздушные суда (66 на мониторинге и 31 на тушении). В рамках межрегионального маневрирования задействован 681 работник парашютно-пожарной службы федеральной «Авиалесоохраны» и региональных авиабаз, осуществляющих тушение в наиболее опасных регионах.

За прошедшие сутки ликвидировано 162 пожара на площади 22,6 тыс. га, добавила Абрамченко.

Благодаря своевременно принятым мерам площадь действующих пожаров по сравнению с пиковым периодом (1 июля 2020 года) сократилась в четыре раза — с 1,4 млн до 0,3 млн га на сегодняшний день, отметила Абрамченко. Существенно, на 92 млн га, сокращена и площадь так называемых зон контроля лесных пожаров.

По словам Абрамченко, в рамках нацпроекта «Экология» в регионы поставлено более 15 тыс. единиц современной лесопожарной техники и оборудования, которое уже используется на тушении пожаров, а также 6,2 млрд рублей из федерального бюджета. Кроме того, во избежание кредиторской задолженности по затратам на тушение лесных пожаров Рослесхоз дополнительно выделил финансовую помощь субъектам
РФ в объеме 328 млн рублей.

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