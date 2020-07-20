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Турция начала геологоразведочные работы в Черном море

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Фото: twitter.com
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Буровой корабль Турции «Фатих» начал проведение первых геологоразведочных работ в Черном море, написал министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез в своем Twitter в понедельник, 20 июля.

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«Фатих» приступил к бурению на участке «Туна-1» в Черном море. Мы будем исследовать каждый квадратный метр моря, чтобы достичь энергетической независимости. Если там что-то есть, мы обязательно это найдем», — написал глава министерства энергетики Турции.

19 января 2020 года официальный представитель турецкого МИДа Хами Аксой сообщил, что Турция начала очередной этап разведки месторождений углеводородов на шельфе Кипра. 2 февраля турецкое исследовательское судно Oruc Reis прибыло в район западнее Кипра, где находится исключительная экономическая зона (ИЭЗ).

На шельфе Кипра были обнаружены крупные месторождения газа. Анкара, оспаривающая границы ИЭЗ Кипра, направила туда буровое судно «Фатих». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что страна готова защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением вооруженных сил.

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