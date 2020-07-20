Более 25 млн тестов на коронавирус провели в России

Российскими специалистами проведено в общей сложности более 25 млн тестов на коронавирус, сообщает ТАСС в понедельник, 20 июля, со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 25,2 млн тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

За сутки было проведено 259 тыс. исследований.

О том, что число проведенных в стране тестов превысило 24,9 млн, Роспотребнадзор сообщил 19 июля.

По последним данным, 771 546 заболевания новой коронавирусной инфекцией зафиксировано в России, 550 344 человека выздоровели, 12 342 человека умерли.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян отметил, что вторая волна коронавируса в России маловероятна, поскольку она свойственна государствам, в которых соблюдался более жесткий карантин.

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