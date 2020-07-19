В Москве за сутки скончались 15 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончались 15 пациентов с подтвержденным COVID-19. Об этом сообщили в воскресенье, 19 июля, в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции по столице.

Всего за время пандемии в столице умерли 4314 человек с подтвержденным коронавирусом. Ранее сообщалось, что По данным на утро 19 июля, в Москве выявлено 233 545 случаев заражения COVID-19, 170 539 человек вылечились от инфекции.

В тот же день стало известно, что в России за период пандемии провели более 24,9 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции, более 273 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением.

Ранее, 17 июля, Роспотребнадзор сообщал, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остаются около 272 тыс. человек.

По данным надзорного ведомства, за минувшие сутки в России выявили 6109 новых случаев заболевания коронавирусом. Нет прироста случаев в Чукотском автономном округе, наименьший темп — в Москве и области, а также в Севастополе и Кабардино-Балкарии (0,3%).

Как отмечал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, вторая волна коронавируса в России маловероятна, поскольку она свойственна государствам, в которых соблюдался более жесткий карантин.

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