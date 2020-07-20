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В Сколтехе рассказали о путях завоза коронавируса в Россию

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Коронавирус пришел в Россию не из Китая, а преимущественно из Европы. Об этом свидетельствуют данные анализа, проведенного Сколковским институтом науки и технологий (Сколтехом) совместно с другими научными организациями.

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В конце февраля-начале марта произошло минимум 67 независимых друг от друга завозов вируса в разные города, свидетельствует сопоставление данных генетического анализа с информацией о передвижении населения. И эти случаи связаны в основном с Европой, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе Сколтеха.

Многие ранние случаи завоза не дали в России вспышек. Однако на данный момент по стране цикрулирует не менее девяти вариантов вируса, ненаблюдаемых за рубежом, рассказали ученые.

19 июля лондонские исследователи сообщили, что выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом, которые отличаются друг от друга по симптомам и тяжести течения болезни. Если в первые пять дней определить, к какой категории относится пациент, то можно действовать на опережение и не допустить развития тяжелых осложнений, заявили они.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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