Россияне рассказали о сберегательной стратегии

При дальнейшем понижении ставок по вкладам в банках России около 30% граждан заберут свои средства, а 36% не будут менять свою сберегательную стратегию. Об этом в понедельник, 20 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследования «Росгосстрах банка» и аналитического центра НАФИ.

«В ситуации, когда банки вслед за снижением ключевой ставки ЦБ продолжат снижать доходность по вкладам и накопительным счетам, оставят свою сберегательную стратегию без изменений 36% респондентов, почти треть (30%) — заберет все средства из банка, а еще 2% — заберут средства частично», — говорится в документе.

Часть россиян собираются вложить свои средства в альтернативные инструменты: золото выберут 7% респондентов, в облигации вложат 6%, а в недвижимость — 4% опрошенных. Еще более выгодные инвестиции намерены искать 12%. Остальные с ответом затруднились.

Более радикально к своим вложениям и накоплениям в ситуации низких ставок относится молодежь (21–35 лет). Забрать свои средства из банка готовы 36%, тогда как среди опрошенных старше 55 лет на такой шаг готовы пойти лишь 25%. Будут искать более выгодные варианты сбережений 14% молодежи против 11% россиян старшего поколения. При этом молодое поколение в качестве альтернативных инструментов предпочитает акции и недвижимость, а пожилые — золото. Не будут ничего предпринимать 33% молодежной аудитории по сравнению с 43% респондентами старше 55 лет.

Однако при скачке валют 68% россиян оставят свои сбережения в банках без изменений, 16% опрошенных будут менять их на валюту, а 6% респондентов частично распорядятся накопленными средствами — потратят, снимут со счета или продадут часть валюты. Только 5% россиян в такой ситуации предпочтут снять со счета все накопленные сбережения. Вложиться в этом случае в золото, акции или недвижимость планируют по 1% участников опроса.

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады июля вновь упала до рекордно низкого уровня в 4,63% с 4,8% в третьей декаде июня.

19 июня Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт впервые за пять лет, установив ее на уровне в 4,5% годовых. Таким образом был обновлен ее исторический минимум. Главным следствием понижения ключевой ставки для россиян станет снижение стоимости кредитов, включая ипотеку, а также снижение ставок по депозитам, заявил «Известиям» главный экономист BCS Global Markets.