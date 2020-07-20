Республиканцы представят меры по стимулированию экономики США на $1 трлн

Новый пакет по стимулированию экономики США на фоне пандемии на $1 трлн намерен представить на этой неделе лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки). Об этом сообщил в воскресенье, 19 июля, информационный портал Axios.

Срок действия очередного пакета стимулирующих мер завершается в конце нынешнего месяца.

Большую часть средств предполагается выделить учебным заведениям для оказания помощи в возобновлении их работы к осени. Вводятся пределы ответственности гостиниц, больниц, учебных заведений в вопросе соблюдения медицинских рекомендаций. Против данного предложения выступают демократы.

Республиканцы также предлагают повысить финансирование проведения обследований американцев на выявление коронавирусной инфекции. Предприятиям, разрабатывающим вакцину от COVID-19, намерены предоставить налоговые льготы. По просьбе президента США Дональда Трампа будет включено и сокращение налога на заработную плату. Кроме того, дополнительные средства властям штатов и городов отдельно предоставляться не будут.

Детали и выделяемые суммы в рамках нового пакета, отмечает портал, все еще обсуждаются. Ожидается, что Макконнелл представит законопроект в конце недели. У обеих палат Конгресса будет немного времени до августовских каникул, чтобы одобрить его.

28 марта президент США Дональд Трамп подписал закон о стимулирующих экономику мерах на сумму в размере $2 трлн в условиях распространения нового коронавируса. 24 апреля было выделено еще почти $500 млрд..

В апреле стало известно, что более 40% американцев потеряли работу или столкнулись с сокращением заработной платы из-за экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса. В этом же месяце аналитики предсказывали, что ВВП США во II квартале 2020 года упадет на 25% в годовом выражении, что станет сильнейшим спадом в истории страны.

13 мая представители американской Демократической партии предложили новый пакет мер, стимулирующих экономику США, на сумму более $3 трлн. В этот же день председатель американской ФРС Джером Пауэлл заявил, что масштабы и темпы экономического спада, наблюдаемого в США из-за пандемии коронавирусной инфекции, не имеют прецедентов. Республиканцы в верхней палате заявили, что не станут поддерживать новый пакет мер. Трамп также дал понять, что у этой инициативы нет шансов, однако позднее заявил, что может поддержать еще один законопроект, направленный на стимулирование американской экономики.