Два человека получили ранения при стрельбе в Москве

Два человека получили ранения в результате стрельбы на улице Исаковского в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД по столице.

Инцидент произошел около 1:05. Отмечается, что между несколькими гражданами произошел конфликт, в результате чего была открыта стрельба и два человека получили ранения.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания помощи, на месте работает оперативно-следственная группа. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее 19 июля сообщалось, что один человек погиб и около восьми получили ранения в результате стрельбы в американском Вашингтоне.