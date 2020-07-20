Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне

Один человек погиб и около восьми получили ранения в результате стрельбы в американском Вашингтоне. Об этом сообщила пресс-служба городской полиции в субботу, 19 июля.

Shooting Investigation at the intersection of 14th Street NW and Spring Road NW.



L/O for 3 B/Ms, 2 wearing all black with black hoodies and 1 wearing a grey hoodie. Last seen in a dark blue or black vehicle with tinted windows going N/B 14th St NW.

DO NOT TAKE ACTION CALL 911 — DC Police Department #StayHomeDC (@DCPoliceDept) July 19, 2020

По предварительным данным, стрельба произошла на северо-западе города на пересечении 14-й улице и Спринг-роуд. Как пишет «РИА Новости», полиция подтвердила, что девять человек были госпитализированы, предположительно, один из них скончался, состояние остальных пострадавших не уточняется.

Кроме того, полиция сообщила, что разыскивает трех нападавших. По информации ведомства, это были трое темнокожих мужчин, которые скрылись с места преступления на темном автомобиле.

18 июля сообщалось, что мужчина получил ранение в результате стрельбы на улице Трофимова на юго-востоке Москвы. Конфликт возник после того, как компания, в которой находился пострадавший, залезла на чужую яхту, пришвартованную на берегу реки.