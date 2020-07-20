Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне
Один человек погиб и около восьми получили ранения в результате стрельбы в американском Вашингтоне. Об этом сообщила пресс-служба городской полиции в субботу, 19 июля.
По предварительным данным, стрельба произошла на северо-западе города на пересечении 14-й улице и Спринг-роуд. Как пишет «РИА Новости», полиция подтвердила, что девять человек были госпитализированы, предположительно, один из них скончался, состояние остальных пострадавших не уточняется.
Кроме того, полиция сообщила, что разыскивает трех нападавших. По информации ведомства, это были трое темнокожих мужчин, которые скрылись с места преступления на темном автомобиле.
18 июля сообщалось, что мужчина получил ранение в результате стрельбы на улице Трофимова на юго-востоке Москвы. Конфликт возник после того, как компания, в которой находился пострадавший, залезла на чужую яхту, пришвартованную на берегу реки.