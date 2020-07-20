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МИД Британии намерен приостановить соглашение об экстрадиции с Гонконгом

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Фото: TASS/DPA/Horst Galuschka
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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб намерен объявить в понедельник, 20 июля, о приостановке действия соглашения об экстрадиции с Гонконгом. Об этом в воскресенье, 19 июля сообщила газета Daily Telegraph, со ссылкой на источники в правительстве.

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Предполагается, что такое заявление Рааб сделает на заседании Палаты общин. Договор будет приостановлен из-за введения Китаем закона о защите национальной безопасности Гонконга.

По мнению издания, глава британского внешнеполитического ведомства не будет полностью разрывать соглашение. Высокопоставленные источники газеты полагают, что такой вариант будет сохраняться как «последний рычаг воздействия», если Пекин «продолжит нарушать международные обязательства».

Источники газеты South China Morning Post подчеркивают, что Рааб вряд ли решит ввести санкции против чиновников материкового Китая или Гонконга.

Канада и Австралия ранее уже заявили о приостановке соглашений об экстрадиции с Гонконгом.

1 июля глава МИДа Великобритании заявил, что Китай нарушает свои обещания народу Гонконга и идет против своих обязательств перед международным сообществом.Ранее в тот же день Великобритания предложила жителям Гонконга британского происхождения упрощенное получение подданства после введения Китаем закона о национальной безопасности.

Закон о нацбезопасности Китая вступил в силу 30 июня. В нем обозначено четыре вида преступлений в Гонконге, которые считаются угрозой для государственности: сепаратистская деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическая деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами с целью поставить под угрозу нацбезопасность.

Гонконг был захвачен Великобританией в 1842 году. В 1898 году, согласно Нанкинскому договору, Великобритания официально арендовала большую часть региона (так называемые «Новые территории») на 99 лет. Таким образом, до 1997 года область была британской колонией. После окончания действия документа район снова вошел в состав Китая на правах суверенитета. Гонконгу предоставлена широкая автономия до 2047 года.

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