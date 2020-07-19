СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следовали возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

«19 июля 2020 года на территории домовладения, расположенного в селе Новомаргаритово Азовского района, обнаружено тело 80-летней женщины с признаками насильственной смерти. Там же с телесными повреждениями в области головы и тела обнаружен 83-летний хозяин домовладения. Он госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в заявлении.

По данному эпизоду возбуждено дело сразу по двум статьям: п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой).

В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место преступления и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее 19 июля стало известно, что убитая женщина — сестра бывшего директора завода «Ростсельмаш» в Ростовской области Юрия Пескова.

По данным телеканала РЕН ТВ, грабители напали на дом, когда Песков заходил в него. Мужчину и его сестру связали. Женщине в рот вставили кляп. Предположительно, это и стало причиной ее гибели — она задохнулась.