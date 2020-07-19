Сестра экс-директора завода «Ростсельмаш» погибла при ограблении дома

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели сестры бывшего директора завода «Ростсельмаш» в Ростовской области Юрия Пескова. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

«В воскресенье неизвестные напали на дом экс-директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова в Азовском районе Ростовской области. Убита его сестра, сам Песков находится в настоящее время с травмами в больнице», — рассказал собеседник информагентства.

В пресс-службе МВД России подтвердили факт нападения на дом в Азовском районе, однако не сообщили информацию о владельце и пострадавших. В полиции заявили, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Юрий Песков занимал пост гендиректора завода «Ростсельмаш» с 1978 по 1996 год. Кроме того, в начале 1980-х годов он был заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. На данный момент ему 83 года.

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