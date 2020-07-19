Оползень разрушил крупнейшее в России захоронение жертв холокоста

В Ростове-на-Дону в Змиевской балке, самом крупном месте захоронения жертв холокоста в России, из-за проливных дождей сошел оползень. Об этом сообщается на сайте городской администрации 18 июля.

В результате смыло часть склона, который находится напротив мемориала «Жертвам фашизма». Поток воды размыл грунт, унеся часть бордюра. Сейчас место ЧП огородили.

Власти обещают начать восстановительные работы, когда подсохнет земля.

«И если убрать грунт с плитки поможет мини-погрузчик, то очищать мрамор участникам субботника придется вручную. В будущем планируется не только досыпать недостающую часть склона, но и установить бордюры большей высоты, чтобы не допустить повторения этой ситуации», — отметили в администрации.

Ливень обрушился на Ростов-на-Дону 17 июля, он вызвал сильные подтопления в городе. Автомобили на улицах буквально плавали, это парализовало движение на дорогах.

На Змиевской балке в августе 1942 года фашистские оккупанты убили около 30 тыс. человек, среди которых примерно 27 тыс. евреев. Кроме того, там расстреливали пленных красноармейцев, выявленных коммунистов, цыган, пациентов психиатрических клиник.

Мемориал «Жертвам фашизма» в Змиевской балке был открыт 9 мая 1975 года. Это самое большое место захоронения жертв холокоста на территории современной России.