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Ливень в Ростове-на-Дону вызвал сильные подтопления

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Фото: соцсети
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Сильный ливень в Ростове-на-Дону привел к подтоплениям в городе. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление по делам ГО и ЧС города.

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Ливень начался в Ростове-на-Дону и Батайске в пятницу утром, подтопив жилые дома, улицы, автомобили, подземные переходы и склады. Движение трамваев и троллейбусов было приостановлено, передает RT.

В частности, настоящая река с водоворотами образовалась на 2-й Краснодарской улице. Автомобили на городских улицах буквально плавали, что парализовало движение на дорогах. В МЧС пояснили, что спасателей направили в город для откачки воды в разных районах, отмечает телеканал «360».

Кроме того, первый и третий железнодорожные пути подтопило в районе вокзала на станции Ростов-Главный. На движение пассажирских поездов это не повлияло, пишет сайт kp.ru. В настоящее время на станции работает спецтехника для откачивания воды.

Накануне ГУ МЧС России по Ростовской области распространило штормовое предупреждение о ливнях и шквалистом ветре 17 июля местами по Ростовской области.

Ранее 17 июля в МЧС рассказали о подтоплениях в шести регионах России из-за непогоды. Всего пострадали почти 250 жилых домов, 628 приусадебных участков и 54 участка дорог. Осадки оказали неблагоприятное влияние на Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Приволжский, Южный и Центральный федеральные округа. Выпало до 15 мм осадков, кроме того, наблюдалось усиление ветра с порывами до 23 м/с.

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