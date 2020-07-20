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Пулково поднимает аэропортовые сборы с 24 июля

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Петербургский аэропорт Пулково с 24 июля поднимает ставки аэропортовых сборов на международных направлениях и для рейсов в Москву, рассказали «Известиям» в авиакомпаниях.

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Ставки для рейсов из Санкт-Петербурга в российские регионы остаются на прежнем уровне. Для рейсов в Москву и из нее сбор за взлет-посадку вырастет на 19,3%, — до 428,07 рублей за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна. Сбор за обеспечение авиационной безопасности поднимется на 10,5%, до 365,09 рублей за тонну максимальной взлетной массы, за пользование аэровокзалом – на 38%, до 131,46 рублей за пассажира.

В Пулково повышение ставок на московском и международных направлениях объясняют отсутствием их индексации на рейсах в регионы с 2017 года.

— Сегодня 80% пассажиропотока Пулково составляют региональные перевозки, что соответствует стратегии развития аэропорта как авиахаба. В 2017-2020 годах накопленная инфляция составила 13,4%. Повышение тарифов для российских перевозчиков составит только 8-12%, — сказали «Известиям» в пресс-службе воздушной гавани.

Перевозчики в целом негативно отнеслись к повышению: из-за закрытого международного авиасообщения на рынке образовался переизбыток воздушных судов. Спрос на билеты крайне чувствителен, по большей части направлений авиакомпании летают в убыток. В этих условиях заложить повышение в цену авиабилета не удастся, из-за чего вырастут издержки при полетах между Петербургом и Москвой.

В авиакомпаниях официально не говорят, чем обернется повышение тарифов в Пулково, но источники «Известий» в отрасли допускают, что после повышения тарифов они сократят число рейсов в Петербург, переставив воздушные суда на другие направления. Те авиакомпании, которые не уйдут с направления Москва-Санкт-Петербург поднимут цены на билеты в 2021 году, когда спрос на авиаперевозки восстановится. В частности, уйти с направления не сможет авиакомпания «Россия», базовый перевозчик аэропорта Пулково.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Объявили сбор: аэропорт Пулково к концу июля поднимет ставки на услуги

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