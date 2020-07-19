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Самолет ВМС США провел разведку вблизи российских баз в Сирии

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Фото: U.S. Navy
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Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в воскресенье, 19 июля, выполнил разведывательный полет около российских баз в Хмеймиме и Тартусе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

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Американский морской разведчик вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и в течение часа кружил около Сирии.

К сирийскому побережью в районе баз в Тартусе и Хмеймиме он приближался на расстояние 30 и 45 км соответственно.

Самолет выполнял полет над международными водами Средиземного моря на высоте 8,6 тыс. м.

С начала июля американские самолеты-разведчики как минимум шесть раз выполняли свои полеты вблизи российских баз в Сирии. Вместе с тем несколько аналогичных рейдов было зафиксировано и в июне.

В частности, в начале июня P-8A Poseidon пролетел вблизи российских баз в Тартусе и Хмеймиме.

В апреле Шестой флот США дважды за несколько дней сообщал об «опасном» сближении российского Су-35 с американским патрульным самолетом P-8A Poseidon.

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