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США снова пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Пресс-служба Шестого флота США во второй раз за четыре дня сообщила об «опасном» сближении российского Су-35 с американским патрульным самолетом P-8A Poseidon в небе над Средиземным морем.

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По данным американских военных, инцидент произошел 19 апреля.

«P-8A Poseidon ВМС США… в течение 100 минут был дважды перехвачен российским Су-35», — цитирует заявление ТАСС.

Отмечается, что первый перехват ВМС США расценивают как «безопасный и профессиональный», а второй якобы нес угрозу для экипажа, так как российский истребитель приблизился на расстояние менее 8 м.

15 апреля военные США делали схожее заявление. Утверждалось, что Су-35 перехватил P-8A Poseidon и приблизился к нему ближе чем на 8 м. В связи с этим экипаж американского самолета испытал турбулентность.

При этом Шестой флот заверил, что P-8A Poseidon не провоцировал Су-35.

В Минобороны России пока не прокомментировали эти заявления.

4 мая прошлого года российское ведомство, комментируя данные США о перехвате, отмечало, что Су-35 сопровождал американский Р-8А, так как тот летел к российской базе в Тартусе.

Российское военное ведомство подчеркивало, что полеты ВКС всегда выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

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