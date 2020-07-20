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Минфин будет удерживать госдолг ниже 20% ВВП до 2025 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ведомство не допустит роста гособязательств к ВВП выше 20% в ближайшие пять лет, несмотря на готовность резко нарастить заимствования в 2020-2021 годы. Об этом говорится в проекте плана деятельности ведомства на 2020-2025 годы (есть у «Известий»).

Спорный фрагмент: Минфину не хватает оптимизма в прогнозах ВВП на 2021 год
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В пресс-службе ведомства от ответа на вопрос о рисках преодоления этого порога воздержались. Там уточнили, что объем заимствований на предстоящую трехлетку будет утвержден законом о бюджете, осенью его внесут в правительство.

На 1 июля объем госдолга составил 14,8 трлн рублей. По отношению к прогнозируемому Минэком на конец года ВВП это около 14%. Минфин в этом году уже привлек средства на 1 трлн рублей, и планирует увеличить заимствования еще минимум на 3 трлн в чистом выражении –с учетом погашения ранее взятых обязательств. Таким образом, к концу года госдолг может увеличиться еще на 3% ВВП и достичь уровня в 17%.

По сравнению с другими развивающимися странами долговая нагрузка на бюджет РФ – одна из самых низких. Например, в Китае этот показатель превышает 55%. В сопоставимых с Россией экономиках госдолг к ВВП также значительно выше. Например, более 90% у Бразилии, 68,6% у Индии, 50% у Польши, 39% у Мексики, 36% у Турции.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не пустят за порог: Минфин готовится удержать госдолг на уровне ниже 20% от ВВП

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