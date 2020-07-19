Причину отрыва вагончика на детском аттракционе установили в Татарстане

Причиной ЧП на аттракционе в Набережных Челнах стали неисправные крепления кабины вагончика. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, инцидент произошел 18 июля в парке культуры и отдыха. На аттракционе «Веселые горки» во время движения оторвалась передняя часть вагончика, которая на ходу зацепилась за ограждение. В тот момент там были дети, передает ИА «Татар-информ».

Как стало известно агентству, вагончики были остановлены и осмотрены. Выяснилось, что причиной инцидента стали неисправные боковые крепления, которые отцепились во время движения.

Ранее посетителям парков развлечений в Японии настоятельно рекомендовали не только носить маски, но и не кричать на аттракционах, чтобы не допустить распространения коронавируса. Многие жители считают, что это слишком жесткие требования. Некоторые сочли рекомендации невыполнимыми. Тем не менее руководство парков пообещало не наказывать не сдержавших крики посетителей.