Японцам запретили кричать на аттракционах из-за коронавируса

Посетителям парков развлечений в Японии настоятельно рекомендовали не только носить маски, но и не кричать на аттракционах, чтобы не допустить распространения коронавируса, пишет The Wall Street Journal.

Так, руководство японского парка Fuji Q Highland даже опубликовало видеоролик, на котором продемонстрировано, как двое директоров парка катаются на одном из экстремальных аттракционов в полной тишине.

«Пожалуйста, кричите в глубине души», — говорится в титрах к ролику.

Другие парки развлечений также выпустили рекомендации посетителям не кричать. Это, по мнению специалистов, позволит избежать воздушно-капельной передачи коронавируса.

Однако идею поддержали не все японцы. По их словам, это слишком жесткие требования. Некоторые сочли рекомендации невыполнимыми, а по словам одной девушки, которая всё же сдержала эмоции, она не получила никакого удовольствия от аттракционов.

Тем не менее, руководство парков пообещало не наказывать не сдержавших крики посетителей.

С 13 июля Москва приступит к очередному этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии. В частности, с понедельника москвичам не обязательно будет носить маски на улице, однако остается в силе масочно-перчаточный режим в общественных местах.