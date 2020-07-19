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В России от коронавируса вылечились более 550 тыс. человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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За последние сутки в России от коронавирусной инфекции вылечился 3481 человек, общее число вылечившихся достигло 550 344. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

В частности, 359 человек выписаны в Москве, 234 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 170 — в Свердловской области.

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Всего за всё время пандемии в России выявлено 771 546 случаев COVID-19. Зафиксировано 12 342 летальных исхода, их них 95 — за последние сутки.

17 июля эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что вторая волна коронавируса в России маловероятна, поскольку она свойственна тем странам, в которых соблюдался более жесткий карантин.

Тавадян объяснил, что ограничительные меры в связи с пандемией соблюдало менее 80% населения, что является необходимым для прекращения распространения заболевания. В результате, благодаря подобной недисциплинированности, страна будет наблюдать значительное число новых случаев еще некоторое время, но при этом можно не опасаться второй волны COVID-19.

В начале июля представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович отметила снижение новых случаев инфицирования в стране в последнее время. По ее словам, РФ идет хорошим путем, но она призвала не ослаблять бдительность, так как ситуация остается напряженной.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8-800-2000-112.

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