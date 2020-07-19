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В Москве от COVID-19 вылечились более 170,5 тыс. человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Московские врачи вылечили от COVID-19 более 170,5 тыс. пациентов. Об этом в воскресенье, 19 июля, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 359 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 170 539», — сообщила вице-мэр.

Также Ракова напомнила, что, для того чтобы подтвердить у выздоровевшего отсутствие заболевания, врачи проводят специальные исследования. Кроме того, заммэра добавила, что все, кто вылечился от COVID-19, могут стать донорами плазмы.

Сдать кровь может любой человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Кроме того, люди, которые хотят стать донорами, проходят медицинское обследование и сдают анализы. При отсутствии противопоказаний и достаточном количестве антител донора приглашают на сдачу плазмы.

Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также пополнить ряды социальных волонтеров и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Выписанные пациенты, желающие сдать плазму крови или стать социальным волонтером, могут обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

17 июля сообщалось, что с начала апреля в столице для лечения коронавирусной инфекции заготовили более тонны плазмы с антителами. Ее донорами стали 1788 переболевших горожан.

Распространение вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8-800-2000-112.

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