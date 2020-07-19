В Минздраве назвали регионы с высокой распространенностью ожирения

Самая высокая распространенность ожирения в 2019 году была зафиксирована среди жителей Алтайского края. Об этом свидетельствуют результаты исследования Минздрава России, оказавшиеся 19 июля в распоряжении RT.

В качестве показателя для расчетов бралось число больных на 100 тыс. жителей, которое в Алтайском крае составило 5539,4 случая.

Также высокую распространенность ожирения показали Ямало-Ненецкий автономный округ (3527,2), Тюменская (2860,2), Курганская (2714) и Самарская (2667,1) области.

При этом меньше всего жителей с избыточным весом зафиксировано в Приморском крае — 549,2 случая на 100 тыс. жителей.

Также низкие позиции по этому показателю зарегистрированы в Еврейской автономной области (685,4), Калининградской области (665,5), Кабардино-Балкарии (618,1) и Москве (607,7).

По данным министерства, всего в 2019 году в России было зарегистрировано 2,1 млн пациентов с ожирением, что на 172 тыс. больше, чем годом ранее.

Как сообщила эксперт ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Смирнова, проблема ожирения актуальна для всех регионов страны и на сегодняшний день в среднем по России избыточную массу тела или ожирение имеют около 62% граждан старше 18 лет.

«Безусловно, есть регионы, в которых доля граждан с ожирением ниже среднего, где-то выше, но в целом по стране картина такая. На самом деле получается, что во всех регионах страны без исключения избыточную массу тела или ожирение имеют более 50% населения», — отметила эксперт.

По ее словам, при оценке распространенности ожирения необходимо обращать внимание на региональные особенности, в число которых выходит генотип жителей, их образ жизни и культура питания.

«Наша страна многонациональная, в каждом регионе существуют свои традиции питания. Также большую роль играют уровень образования населения в вопросах здорового питания, условия проживания, финансовое обеспечение и, безусловно, приверженность здоровому образу жизни», — добавила Смирнова.

17 июля ученые университета Копенгагена предсказали, что после ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, мир может погрузиться в эпидемию ожирения. Специалисты прогнозируют рост в 10–13% людей с ожирением в постпандемичный период.