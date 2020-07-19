Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Армия
С-400 и «Панцири-С» прикроют районы проведения проверки боеготовности
Наука
Ученые рассказали о формировании нового океана
Общество
В Москве от COVID-19 вылечились более 170,5 тыс. человек
Общество
Глава Центра Гамалеи назвал приоритетных граждан по вакцинации от COVID-19
Мир
The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России

В Минздраве назвали регионы с высокой распространенностью ожирения

0
Фото: TASS/Gero Breloer/DPA/PHOTAS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самая высокая распространенность ожирения в 2019 году была зафиксирована среди жителей Алтайского края. Об этом свидетельствуют результаты исследования Минздрава России, оказавшиеся 19 июля в распоряжении RT.

В качестве показателя для расчетов бралось число больных на 100 тыс. жителей, которое в Алтайском крае составило 5539,4 случая.

Также высокую распространенность ожирения показали Ямало-Ненецкий автономный округ (3527,2), Тюменская (2860,2), Курганская (2714) и Самарская (2667,1) области.

При этом меньше всего жителей с избыточным весом зафиксировано в Приморском крае — 549,2 случая на 100 тыс. жителей.

Для полноты карантина: пандемия COVID-19 перейдет в эпидемию ожирения
Ученые назвали пять факторов, которые провоцируют набор веса на самоизоляции

Также низкие позиции по этому показателю зарегистрированы в Еврейской автономной области (685,4), Калининградской области (665,5), Кабардино-Балкарии (618,1) и Москве (607,7).

По данным министерства, всего в 2019 году в России было зарегистрировано 2,1 млн пациентов с ожирением, что на 172 тыс. больше, чем годом ранее.

Как сообщила эксперт ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Смирнова, проблема ожирения актуальна для всех регионов страны и на сегодняшний день в среднем по России избыточную массу тела или ожирение имеют около 62% граждан старше 18 лет.

«Безусловно, есть регионы, в которых доля граждан с ожирением ниже среднего, где-то выше, но в целом по стране картина такая. На самом деле получается, что во всех регионах страны без исключения избыточную массу тела или ожирение имеют более 50% населения», — отметила эксперт.

По ее словам, при оценке распространенности ожирения необходимо обращать внимание на региональные особенности, в число которых выходит генотип жителей, их образ жизни и культура питания.

«Наша страна многонациональная, в каждом регионе существуют свои традиции питания. Также большую роль играют уровень образования населения в вопросах здорового питания, условия проживания, финансовое обеспечение и, безусловно, приверженность здоровому образу жизни», — добавила Смирнова.

17 июля ученые университета Копенгагена предсказали, что после ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, мир может погрузиться в эпидемию ожирения. Специалисты прогнозируют рост в 10–13% людей с ожирением в постпандемичный период.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020