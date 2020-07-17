Пандемия COVID-19 грозит переходом в эпидемию ожирения

После ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, мир может погрузиться в эпидемию ожирения, считают ученые университета Копенгагена. В статье, опубликованной в журнале Nature reviews, они выделили пять факторов, которые способны усугубить и без того сложную ситуацию с болезненной полнотой.

В их число вошли и стресс, который многие привыкли заедать, и доступность холодильника при дистанционной работе, и увеличение количества бедных людей (в статье показана взаимосвязь между социально-экономическим статусом и риском ожирения), и ограничение движения, и вынужденное одиночество, которое сопровождается неконтролируемым приемом пищи.

Подтвердили наличие обостряющейся проблемы и российские эксперты. В мире ежегодный прирост количества людей с ожирением уже называют настоящей неинфекционной пандемией, и, возможно, она пострашнее коронавируса, считает заведующая кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Татьяна Демидова.

«К сожалению, текущая пандемия может способствовать дальнейшему увеличению распространенности ожирения. Правительством были приняты масштабные меры по предотвращению стремительного распространения вируса, введены ограничения на перемещения и личные контакты, занятия спортом. Переедание стало одной из основных проблем в карантинный период и для многих обернулось возникшими или усугубившимися проблемами с весом», — рассказала она «Известиям».

Специалисты прогнозируют рост в 10–13% людей с ожирением в постпандемичный период.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Для полноты карантина: пандемия COVID-19 перейдет в эпидемию ожирения