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Мотострелки ЮВО обеспечили круговую оборону аэропорта Беслана

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Фото: РЕН ТВ
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Подразделения мотострелкового соединения 58 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках внезапной проверки Вооруженных сил организовали круговую оборону аэропорта в Беслане. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщили в пресс-службе ЮВО.

Отмечается, что военнослужащие подготовили маневренную оборону аэропорта и меры по противодействию диверсионным группам условного противника.

В рамках проверки в полную боевую готовность были приведены минометчики, танкисты и мотострелки, которые совершили марш к аэродрому на штатной военной технике.

При этом марш осуществлялся по трассам общего назначения. Для защиты дорожного полотна гусеничную технику перевозили с помощью специальных военных тралов.

Ожидается, что внезапная проверка боеготовности войск закончится 21 июля. Всего запланировано более 50 боевых учений, в которых примут участие порядка 150 тыс. человек, 26 тыс. единиц техники, 414 летательных аппаратов и 106 кораблей и судов.

Ранее 18 июля Минобороны России проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах внезапной проверки боевой готовности войск.

Вместе с тем официальный представитель НАТО Оана Лунгеску уже успела осудить Россию за несоблюдение условий прозрачности при проведении проверки боеготовности.

О внезапной проверке боеготовности войск сообщил 17 июля министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что соответствующее поручение отдал президент РФ Владимир Путин.

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