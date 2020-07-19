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В рамках учений Черноморский флот развернул полевой командный пункт
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В рамках учений Черноморский флот развернул полевой командный пункт

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Подразделения армейского корпуса Черноморского флота в рамках внезапной проверки боевой готовности развернули на полигоне «Опук» полевой командный пункт. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Отмечается, что во внезапной проверке принимают участие более 3 тыс. военнослужащих, а также более 300 единиц техники, среди которых боевые корабли, летательные аппараты, а также техника соединений армейского корпуса Черноморского флота.

Как пишет «Интерфакс», в ходе развертывания полевого командного пункта на полигон первым высадился тактический десант, который провел разведку местности. Затем в составе автомобильных колонн прибыли военнослужащие корпуса, которые оборудовали пункт.

Ожидается, что внезапная проверка боеготовности войск закончится 21 июля. Всего запланировано более 50 боевых учений, в которых примут участие порядка 150 тыс. человек, 26 тыс. единиц техники, 414 летательных аппаратов и 106 кораблей и судов.

Ранее 18 июля Минобороны России проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах внезапной проверки боевой готовности войск.

Вместе с тем официальный представитель НАТО Оана Лунгеску уже успела осудить Россию за несоблюдение условий прозрачности при проведении проверки боеготовности.

О внезапной проверке боеготовности войск сообщил 17 июля министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что соответствующее поручение отдал президент РФ Владимир Путин.

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