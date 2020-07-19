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Подозреваемого в передаче данных россиянину военного США обвинили по 6 статьям

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Военнослужащий ВМС США Чарльз Бриггс, которого подозревают в передаче секретной информации гражданину России секретной информации, обвиняется в нарушении шести статей американского кодекса военной юстиции. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает ТАСС.

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Согласно обвинительному заключению, обвинения выдвинуты по 10 пунктам. В частности, утверждается, что в январе 2019 года Бриггс, неся службу на авиабазе Оффат в штате Небраска, намеренно воспользовался «правительственным компьютером», чтобы получить доступ к электронному письму, содержащему секретные сведения, которые он впоследствии передал россиянину.

При этом, по мнению обвинителей, у военнослужащего были «основания полагать, что информация может быть использована, чтобы нанести ущерб США или принести пользу другой стране». Доступ к данным, связанным с вопросами национальной обороны США, был у Бриггса с октября по январь 2019 года.

Кроме того, в документе указывается, что в апреле 2018 года при заполнении анкеты, необходимой для работы с секретной информацией, Бриггс якобы намеренно солгал об отсутствии у него «близких и продолжительных отношений» с иностранцами.

Бриггсу также вменяется и то, что в период с мая 2017 года по 25 января 2019 года он не сообщил начальству о своих связях с россиянином, а также гражданином Италии. Имена или какая-либо дополнительная информация о них в документе не раскрываются.

Власти также обвиняют военнослужащего в препятствовании правосудию.

Кроме того, в своем заявлении на отпуск с 26 ноября по 7 декабря 2018 года он утверждал, что будет находиться в Небраске, что не было правдой, а с 26 ноября по 27 декабря того же года он «не уведомил должным образом» начальство о своей поездке в Сербию, что является нарушением общего регламента. Помимо этого, Бриггс обвиняется в хранении и попытках получить доступ к детской порнографии.

До последнего времени Бриггс работал в области информационных технологий в Медицинском центре ВМС в Портсмуте (штат Вирджиния). Официально обвинения могут быть предъявлены Бриггсу 22 июля. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

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