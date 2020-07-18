В Москве раскупили бойкотированные «Фуд-сити» армянские товары

В социальных сетях появилось видео очередей к фурам с армянскими товарами у рынка «Фуд-сити» в Москве. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Люди начали собираться после того, как товары не приняли на продажу в столичном агрокластере. Сообщения о продаже активно распространяли в соцсетях.

«Мы разве допустим, чтобы труд наших фермеров пропал?» — цитирует Sputnik Армения одного из пользователей.

По сведениям очевидцев, товары с фур были распроданы за несколько часов.

Накануне президент России Владимир Путин обсудил с Советом Безопасности страны ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Он выразил обеспокоенность в связи с конфликтом двух государств.

В Товузском районе Азербайджана на границе с Арменией 12 июля произошли боестолкновения между военнослужащими двух стран.

В итоге погибли трое военных Азербайджана, а в Ереване заявили о гибели двух армянских офицеров. 16 июля военные Азербайджана обстреляли из гаубиц Д-30 приграничные армянские села Айгепар и Мовсес и предприняли попытку диверсии.

После этого в течение нескольких суток, по данным пресс-службы минобороны Армении, обстановка на границе была спокойной.