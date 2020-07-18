Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1»
Общество
Собянин выразил надежду на празднование Дня города в 2020 году
Мир
Медведчук раскритиковал Зеленского за опору на жителей Запада Украины
Мир
Власти Франции выразили надежду на скорую реставрацию собора в Нанте
Мир
Три страны ЕС заявили о готовности обсуждать санкции за нарушение эмбарго в отношении Ливии

В Москве раскупили бойкотированные «Фуд-сити» армянские товары

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В социальных сетях появилось видео очередей к фурам с армянскими товарами у рынка «Фуд-сити» в Москве. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Люди начали собираться после того, как товары не приняли на продажу в столичном агрокластере. Сообщения о продаже активно распространяли в соцсетях.

«Мы разве допустим, чтобы труд наших фермеров пропал?» — цитирует Sputnik Армения одного из пользователей.

По сведениям очевидцев, товары с фур были распроданы за несколько часов.

Накануне президент России Владимир Путин обсудил с Советом Безопасности страны ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Он выразил обеспокоенность в связи с конфликтом двух государств.

В Товузском районе Азербайджана на границе с Арменией 12 июля произошли боестолкновения между военнослужащими двух стран.

В итоге погибли трое военных Азербайджана, а в Ереване заявили о гибели двух армянских офицеров. 16 июля военные Азербайджана обстреляли из гаубиц Д-30 приграничные армянские села Айгепар и Мовсес и предприняли попытку диверсии.

После этого в течение нескольких суток, по данным пресс-службы минобороны Армении, обстановка на границе была спокойной.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020