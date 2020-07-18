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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Самоа

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Фото: Global Look Press/XinHuaMuhammad Fauzy/ZUMAPRESS
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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов островного государства Самоа в Тихом океане. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр в субботу, 18 июля.

Эпицентр подземных толчков находился в 236 км от города Апиа и в 144 км к северо-востоку от города Хихифо, административного центра округа Ниуас. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.

Подземные толчки зафиксированы в 15:32 по времени UTC (18:32 мск). Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

12 июля в Китае произошло землетрясение магнитудой 5,1. Основной толчок был зарегистрирован в городе Таншань в 06:38 по местному времени (01:38 мск). Также сейсмологи зафиксировали два афтершока магнитудой 2,2 и 2,0.

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