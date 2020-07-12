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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Китае

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Фото: Global Look Press/Ivan Damanik/ZUMAPRESS
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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-востоке Китая. Позже зафиксированы два афтершока магнитудой 2,2 и 2,0, сообщил сейсмологический центр страны в воскресенье, 12 июля.

Основной толчок зарегистрирован в городе Таншань в 06:38 по местному времени (01:38 мск), передает «РИА Новости». Афтершоки последовали в течение получаса.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших не поступало.

7 июля землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано у берегов Индонезии.

Эпицентр находился в 93 км к северу от города Батанг в провинции Восточный Калимантан, а очаг залегал на глубине 528,7 км.

Информации о пострадавших или разрушениях в результате стихии нет. Угроза цунами также не объявлялась.

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