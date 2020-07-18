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На Украине создадут единую систему трансплантации органов

На Украине создадут единую систему трансплантации органов

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Фото: Global Look Press/Waltraud Grubitzsch/ZB
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На Украине с 1 января 2021 года появится единая система по вопросам трансплантации органов. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов в субботу, 18 июля.

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«Вопрос трансплантации является достаточно приоритетным. Это высокотехнологическая медицина, которая направлена на спасение жизни украинцев. И все годы независимости Украины она не развивалась. Были какие-то единичные случаи по трансплантации. Это при ситуации, когда у нас много специалистов, которые уже могут делать такие операции», — приводит сайт «Страна.ua» его слова для того, чтобы Украина вошла в число стран — лидеров по проведению таких операций.

Степанов 1 июня записал видеообращение с признанием в том, что система здравоохранения в стране полностью уничтожена из-за реформ последних лет. В качестве виновных он назвал бывшее правительство страны, после которого приходится вести работу над ошибками.

В конце апреля около половины жителей Украины отметили ухудшение качества государственных медицинских услуг, оказываемых в стране.

С поручением заняться вопросом создания системы трансплантации органов президент Украины Владимир Зеленский выступил еще в ноябре прошлого года, пишет «Газета.ру».

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