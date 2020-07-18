Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
Вирусолог оценил исследование о самом раннем симптоме коронавируса
Мир
Большой орган собора во французском Нанте полностью сгорел
Мир
Названо число похищенных в Гвинейском заливе пиратами членов экипажа танкера
Мир
Российские военные заблокировали бронетехнику США в Сирии
Общество
Тренер погибшей фигуристки Александровской рассказал о ее заболевании

Тренер погибшей фигуристки Александровской рассказал о ее заболевании

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У чемпионки мира среди юниоров в парном катании Екатерины Александровской в январе произошел приступ эпилепсии. Об этом в субботу, 18 июля, сообщил тренер фигуристки Андрей Хекало.

Срам себе режиссер: как шантажисты доводят девушек до суицида
Массовое вымогательство за нераспространение интимных фотографий в Сети продолжает оставаться безнаказанным

«Последний раз мы тренировались, наверное, 10 января. Тогда у нее произошел приступ. Ее положили на обследование, это было перед чемпионатом четырех континентов. Это были очень серьезные соревнования для Кати с Харли, на которых надо было хорошо выступить. Катя не пришла на тренировку, у нее был эпилептический приступ», — сказал Хекало в разговоре с «РИА Новости».

Он отметил, что приступ у Александровской произошел дома. Скорая помощь увезла девушку в больницу, где она провела две недели.

После этого врач в беседе с Хекало сообщил, что фигуристке стоит уйти из профессионального спорта, так как приступ может случиться в любой момент.

«Несмотря на болячки, многие спортсмены выступают. Я еще попытался убедить [кататься дальше], но меня переубедили, что Кате надо заканчивать и заняться другой жизнью. Учиться. Катя была очень умной девочкой. Я не сомневался, что она поступит в любой вуз. Если бы захотела, она бы смогла, у нее всё в порядке с головой в этом плане», — добавил тренер.

Ранее 18 июля стало известно, что австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская погибла в результате падения из окна в Москве.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, Александровская незадолго до своей гибели обращалась к психологу. В ночь на субботу, она вернулась в квартиру в состоянии алкогольного опьянения, а утром ее нашли мертвой под окнами дома. Девушка оставила записку. В ней было написано «Люблю».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020