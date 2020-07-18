Тренер погибшей фигуристки Александровской рассказал о ее заболевании

У чемпионки мира среди юниоров в парном катании Екатерины Александровской в январе произошел приступ эпилепсии. Об этом в субботу, 18 июля, сообщил тренер фигуристки Андрей Хекало.

«Последний раз мы тренировались, наверное, 10 января. Тогда у нее произошел приступ. Ее положили на обследование, это было перед чемпионатом четырех континентов. Это были очень серьезные соревнования для Кати с Харли, на которых надо было хорошо выступить. Катя не пришла на тренировку, у нее был эпилептический приступ», — сказал Хекало в разговоре с «РИА Новости».

Он отметил, что приступ у Александровской произошел дома. Скорая помощь увезла девушку в больницу, где она провела две недели.

После этого врач в беседе с Хекало сообщил, что фигуристке стоит уйти из профессионального спорта, так как приступ может случиться в любой момент.

«Несмотря на болячки, многие спортсмены выступают. Я еще попытался убедить [кататься дальше], но меня переубедили, что Кате надо заканчивать и заняться другой жизнью. Учиться. Катя была очень умной девочкой. Я не сомневался, что она поступит в любой вуз. Если бы захотела, она бы смогла, у нее всё в порядке с головой в этом плане», — добавил тренер.

Ранее 18 июля стало известно, что австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская погибла в результате падения из окна в Москве.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, Александровская незадолго до своей гибели обращалась к психологу. В ночь на субботу, она вернулась в квартиру в состоянии алкогольного опьянения, а утром ее нашли мертвой под окнами дома. Девушка оставила записку. В ней было написано «Люблю».