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Металлический рок: чем опасна жизнь в автомобильной деревне

Утилизация старых машин позволяет сотням вьетнамцев заработать на жизнь
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Деревня во Вьетнаме
Фото: Getty Images/Linh Pham
Те Ло называют автомобильной деревней. На самом деле эта территория, расположенная в 60 км от Ханоя, столицы Вьетнама, представляет собой свалку старых транспортных средств, которые уже не могут передвигаться по дорогам. Здесь их пытаются восстановить или разбирают на запчасти и металлолом. Как местные жители зарабатывают на жизнь и почему сильно рискуют своим здоровьем – в фотогалерее «Известий»
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Деревня во Вьетнаме
Фото: Getty Images/Linh Pham
Во Вьетнаме насчитывается более 100 тыс. автомобилей, которые фактически уже превратились в металлолом. Владельцы стараются использовать свои машины и мотоциклы по максимуму. Пока техника еще может хоть как-то передвигаться, ее ремонтируют и восстанавливают.
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Деревня во Вьетнаме
Фото: Getty Images/Linh Pham
В Те Ло работает около 400 площадок, принадлежащих разным мастерам, которые могут принять автомобиль на утилизацию.
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Деревня во Вьетнаме
Фото: Getty Images/Linh Pham
Здесь их разбирают на запчасти, за которые тоже можно выручить кое-какие деньги.
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Деревня во Вьетнаме
Фото: Getty Images/Linh Pham
Кузовы идут на металлолом, сломанные аккумуляторы и автозапчасти можно еще раз перепродать.
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Деревня во Вьетнаме
Фото: Getty Images/Linh Pham
Этим бизнесом в Те Ло занимаются с 1995 года.
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Деревня во Вьетнаме
Фото: Getty Images/Linh Pham
Более 1 тыс. домохозяйств живет за счет сбора и продажи металлолома.
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Деревня во Вьетнаме
Фото: Getty Images/Linh Pham
Ежедневно через «автомобильную деревню» проходит 2-3 т металла.
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Деревня во Вьетнаме
Фото: Getty Images/Linh Pham
Однако проживание и работа в промзоне губительно сказываются на здоровье мастеров и их семей. Страдает от деятельности местных предприятий и окружающая среда.
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Фото: Getty Images/Linh Pham
Отработанное машинное масло, остатки горючего, тяжелые металлы, ядовитые отходы попадают в почву и водоемы.
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Деревня во Вьетнаме
Фото: Getty Images/Linh Pham
Более половины местных жителей страдает от болезней желудочно-кишечного тракта и органов дыхания, резко выросло в последние годы число погибших от онкологии. Анализ проб воды показал, что ситуация с загрязнением ухудшается, концентрация ядов уже давно превышает допустимые нормы. Но надежд на какие-то изменения пока нет: экономика Вьетнама развивается, число автомобилей, подлежащих утилизации, растет, и местные жители не готовы бросать дело, которое приносит все больше прибыли.
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