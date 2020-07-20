Металлический рок: чем опасна жизнь в автомобильной деревне

Те Ло называют автомобильной деревней. На самом деле эта территория, расположенная в 60 км от Ханоя, столицы Вьетнама, представляет собой свалку старых транспортных средств, которые уже не могут передвигаться по дорогам. Здесь их пытаются восстановить или разбирают на запчасти и металлолом. Как местные жители зарабатывают на жизнь и почему сильно рискуют своим здоровьем – в фотогалерее «Известий»