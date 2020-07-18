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В Екатеринбурге установят организаторов вечеринки у дома правительства

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Фото: e1.ru
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Полиция в Екатеринбурге устанавливает организаторов дискотеки, организованной под окнами правительства Свердловской области во время действия коронавирусных ограничений. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-группу управления городского МВД в субботу, 18 июля.

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Полиция возбудила административное производство по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). «В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел устанавливаются организаторы», — сказали в пресс-группе УМВД.

Собранные материалы полицейские направят для рассмотрения в суд.

Накануне екатеринбургское издание e1.ru сообщило, что в центре города на Октябрьской площади молодежь устроила вечеринку под окнами правительства. Это произошло в ночь на субботу. «Кто-то принес раскладной столик, поставил на него ноутбук, светомузыку, мощную акустику — и начались танцы», — отмечается в сообщении.

Издание опубликовало фото и видео с этого мероприятия.

Ранее, 25 апреля, во дворе ЖК «Бутово-парк» в деревне Дрожжино на Новом шоссе устроили уличную дискотеку, на которую пришли десятки человек. Жильцы соседних домов пожаловались в полицию. Позже полиция установила организаторов вечеринки.

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