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Глава ФФКР прокомментировал гибель фигуристки Александровской

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Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Горшков заявил телеканалу РЕН ТВ 18 июля, что ему неизвестно о гибели австралийской фигуристки российского происхождения Екатерины Александровской. По его словам, он давно не видел ее на льду.

«Мне это неизвестно. Она выступала в последнее время за Австралию. Последний раз на соревнованиях видел ее года два назад», — сказал Горшков.

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По его словам, Александровская была способной фигуристкой. «Я знаю, что у ее партнера были какие-то проблемы со здоровьем. И пара рассталась. Но это на уровне», — добавил глава ФФКР.

Бывший тренер спортсменки Светлана Соколовская, которая тренировала ее на раннем этапе карьеры в одиночном катании, вспоминает Александровскую как счастливого человека. По словам тренера, в последний раз она видела ее на юниорском чемпионате мира в 2017 году, где девушка стала чемпионкой в парном катании. «Нормальный счастливый ребенок, ни о каких проблемах даже не было и мысли. Они же выиграли чемпионат мира, мы все ее поздравляли, она была такой счастливой», — сказала Соколовская ТАСС.

РЕН ТВ опубликовал ролик, на котором видно, как фигуристка тренируется со своим партнером.

О гибели спортсменки стало известно ранее, в субботу. Ее нашли мертвой под окнами собственного дома. По данным РЕН ТВ, Александровская оставила предсмертную записку, в которой было написано: «Люблю».

По данным телеканала, в последнее время девушка тренировалась в Канаде, но получила там травму и вернулась в Россию.

Александровская дважды становилась чемпионкой Австралии. Она выступала в партнерстве с Харли Уиндзором. На юниорском уровне пара становилась чемпионом финала серии Гран-при.

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