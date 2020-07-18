Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в КБР

Двое детей, которые пострадали в результате взрыва газа в квартире в Баксанском районе Кабардино-Балкарии в субботу, находятся в тяжелом состоянии, их могут перевезти на лечение в федеральный ожоговый центр Нижнего Новгорода. Об этом заявили «РИА Новости» в региональном минздраве 18 июля.

Девочка 4,5 лет и девятилетний мальчик находятся в республиканской детской клинической больнице в Нальчике в тяжелом состоянии. «У мальчика ожоги 50%, они очень глубокие, он подключен к аппарату ИВЛ, у девочки ожоги поменьше, ее состояние чуть лучше», — сказал собеседник агентства.

Медики уже связались с представителями федерального ожогового центра в Нижнем Новгороде, специалисты которого дистанционно консультируют местных врачей. После стабилизации состояния мальчика будет решаться вопрос о транспортировке детей в Нижний Новгород для дальнейшего лечения.

По словам собеседника агентства, взрослые, которые пострадали при взрыве, находятся в состоянии средней тяжести. «Мужчина находится в районной больнице в Баксане, женщина — в республиканской клинической больнице в Нальчике», — отметили в минздраве.

Взрыв газа в Баксанском районе в жилом многоквартирном доме произошел утром в субботу. В результате пострадали четыре человека: двое взрослых и двое детей. Площадь возникшего в квартире в результате взрыва пожара составила 200 кв. м, его потушили в 7:10 мск.