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Четыре человека в КБР пострадали при взрыве газа в жилом доме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В результате взрыва газа в жилом доме Кабардино-Балкарской Республики пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом в субботу, 18 июля, рассказали «Известиям» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

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«Четыре человека, включая двух детей, пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в квартире двухэтажного дома в Баксанском районе Кабардино-Балкарии», — говорится в сообщении.

Площадь возникшего в квартире пожара достигла 200 квадратных метров. Огонь был потушен силами спасателей в 7:10 по московскому времени.

Как уточняет телеканал РЕН ТВ, пострадавших — двоих взрослых 1960 и 1963 годов рождения и двоих детей 2013 и 2017 годов рождения — доставили в больницу в Нальчик.

12 июля в результате взрыва газа в селе Шалушка Чегемского района Кабардино-Балкарии пострадали три женщины. Их доставили в республиканскую клиническую больницу города Нальчик.

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