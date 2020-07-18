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Украинская телеведущая объяснила потерю зуба в прямом эфире

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Фото: скриншот 1+1
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Телеведущая украинского канала «1+1» Маричка Падалко рассказала причину, по которой она лишилась зуба в прямом эфире. Об этом она написала 15 июля в своем Instagram.

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Ведущая рассказала, что часть зуба ей более десяти лет назад случайно случайно сломала дочь металлическим будильником.

Недавно Падалко сделала радикальный ремонт зуба у стоматолога, однако она не соблюдала рекомендацию специалиста не надкусывать пищу передними зубами до конца лечения. Результатом стало выпадение зуба на глазах у телезрителей.

«Во всей этой истории меня лично впечатлила полученная поддержка и в комментариях, и в личных сообщениях», — написала Падалко.

По словам телеведущей, это был самый курьезный опыт за ее двадцатилетнюю карьеру.

В июне Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания инициировал проверку телеканала «Прямой» из-за нецензурной лексики телеведущего Матвея Ганапольского. Телепередача «Эхо Украины», во время которой мужчина позволил себе нецензурно выражаться, транслировалась во время, доступное для просмотра детьми.

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