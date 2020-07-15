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У украинской телеведущей выпал зуб в прямом эфире

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Фото: скриншот 1+1
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У телеведущей украинского канала «1+1» Марички Падалко выпал зуб в прямом эфире. Видеозапись в среду, 15 июля, разлетелась по социальным сетям.

Во время эфира у телеведущей выпал передний зуб, который она взяла в руку. После этого Падалко продолжила вести эфир до конца.

В Сети женщину похвалили за профессионализм, передает «Ридус».

В этот же день ведущая прокомментировала инцидент, рассказав в Instagram, что это произошло из-за того, что она пренебрегла советом врача, проводившего ей операцию на зубе, не надкусывать пищу до окончания лечения.

Падалко также поделилась, что зуб ей пришлось лечить из-за того, что более 10 лет назад ее дочь сломала его тяжелым будильником.

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